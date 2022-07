Romário avança e Molon empaca na disputa ao Senado pelo Rio, diz pesquisa

O senador Romário Faria (PL-RJ) tem 25% das intenções de voto entre os eleitores do estado do Rio na corrida ao Senado, segundo pesquisa do instituto Gerp relativa ao mês de julho divulgada nesta quarta. O ex-jogador, que terá o apoio de Jair Bolsonaro em sua tentativa de reeleição, deu um salto de cinco pontos percentuais em relação ao levantamento de maio.

Em segundo lugar aparece o ex-prefeito da capital fluminense Marcelo Crivella (Republicanos), que cresceu um ponto percentual e atingiu 17% das intenções na pesquisa de julho. Sabe-se que o bispo licenciado da Igreja Universal, contudo, não disputará ao cargo este ano. Ele deve tentar uma cadeira na Câmara.

O deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), a principal aposta da esquerda e da centro esquerda para disputar à vaga ao Senado com o bolsonarismo, ficou estagnado entre os levantamentos de maio e de julho– em ambos os casos teve 15%.

Na sequência de Molon aparecem Cabo Daciolo (PDT), com 8%, Clarissa Garotinho (União Brasil), com 5% e André Ceciliano, a aposta petista para disputar o cargo, com 4%.

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores entre os dias 6 e 13 de julho e foi registrada no TSE sob o protocolo RJ-08780/2022. A margem de erro é estimada em 2,58% para mais ou menos, com um intervalo de confiança de 95,55%.

