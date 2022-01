Rodrigo Maia vai coordenar plano de governo de João Doria

Rodrigo Maia coordenará o programa de governo que João Doria (PSDB) apresentará na sua tentativa de se eleger presidente da República em outubro deste ano.

O ex-presidente da Câmara está licenciado do cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro desde agosto do ano passado, quando assumiu como secretário de Ações Estratégicas do governo de São Paulo.

Doria fez o convite a Maia para a coordenação do programa na terça passada e o aceite foi divulgado oficialmente nesta sexta. O governador de São Paulo elogiou o trabalho de Maia como secretário e indicou que ele será um dos articuladores da fase inicial de sua campanha.

Depois de se desentender com o presidente do DEM, ACM Neto, Rodrigo Maia está atualmente sem partido. No Rio há a expectativa que ele se junte ao PSD de Eduardo Paes e Gilberto Kassab para tentar a uma vaga como deputado federal. Atualmente, a irmã do ex-presidente da Câmara, Daniela Maia, tem um cargo na gestão de Paes.