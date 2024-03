Rodrigo França lança livro que exalta ancestralidade em culturas africanas

Giro VEJA - quinta, 21 de março

Robinho recorre ao STF e caso Braskem gera atrito no PT

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux foi sorteado nesta quinta-feira, 21, para ser o relator do habeas corpus que o ex-jogador da seleção brasileira Robinho apresentou à Corte. Condenado por participar de um estupro coletivo na Itália, o ex-atleta, por decisão do Superior Tribunal de Justiça, terá que cumprir a condenação no país. O caso Robinho e a CPI da Braskem gerando um atrito no governo são os destaques do Giro VEJA.