A bancada do Podemos no Senado elegeu Rodrigo Cunha (AL) como seu novo líder. Ele substitui Oriovisto Guimarães (PR).

O novo vice-líder do partido, que conta com sete representantes na Casa, é Marcos do Val (ES). Quem ocupava o cargo até agora era Styvenson Valentim (RN).