Robô faz texto publicitário, plano de marketing e oferece vaga de emprego

A plataforma de fomento a startups, StarSe, anunciou um pacote com 17 ferramentas gratuitas de inteligência artificial, que utilizam a tecnologia da OpenAI, empresa que desenvolveu o ChatGPT. Os aplicativos são capazes de produzir planos de marketing, listas de tendências, descrição de vagas de emprego e estratégias para os negócios de forma robotizada.

Todas as ferramentas podem ser usadas gratuitamente por meio do aplicativo da StartSe, disponível na App Store, Play Store e outros agregadores. Outras iniciativas semelhantes serão lançadas ao longo deste ano.

Como as ferramentas exercem funções específicas, a capacidade de aprendizado da máquina é mais eficiente do que no caso do Chat GPT.

“[A inteligência artificial] não ameaça a autonomia humana, mas certamente contribui para que tarefas sejam otimizadas. É preciso abraçá-las e usá-las em nosso favor. Por isso, desenvolvemos ferramentas específicas para cada ofício”, diz Cristiano Kruel, CTO da StartSe.