Os 20 destinos nacionais mais desejados para janeiro, segundo a Decolar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Rio de Janeiro lidera um ranking feito pelo Decolar com os destinos mais procurados pelos brasileiros para as férias de verão. A lista foi feita com base nas buscas por hospedagens na plataforma de viagens.

Além do Rio, o top 3 dos destinos mais procurados inclui Florianópolis e São Paulo. Neste verão, em razão do real desvalorizado e dos combustíveis e passagens aéreas caras, os brasileiros devem optar mais pelo turismo doméstico.

Veja o ranking na íntegra abaixo:

1º Rio de Janeiro (RJ)

2º Florianópolis (SC)

3º São Paulo (SP)

4º Natal (RN)

5º Porto de Galinhas (PE)

6º Maceió (AL)

7º Porto Seguro (BA)

8º Balneário Camboriú (SC)

9º Fortaleza (CE)

10º Salvador (BA)

11º Búzios (RJ)

12º Gramado (RS)

13º Ubatuba (SP)

14º Olímpia (SP)

15º Arraial do Cabo (RJ)

16º Ilhabela (SP)

17º Foz do Iguaçu (PR)

18º Paraty (RJ)

19º São Sebastião (SP)

20º Maragogi (AL)