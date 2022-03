Ribeiro ‘tem que ser demitido para não voltar nunca mais’, diz Malafaia

Preocupados com a repercussão negativa dos escândalos do MEC envolvendo o ministro Milton Ribeiro e pastores evangélicos, lideranças religiosas já começam a pedir a cabeça do chefe da pasta.

Silas Malafaia engrossou há pouco o coro dos que dizem que a situação do auxiliar de Jair Bolsonaro é insustentável. Diferentemente de Marco Feliciano, que pediu que o ministro entregasse o chapéu por conta própria, Malafaia defendeu que ele fosse demitido por Bolsonaro.

A gota d’água foi a foto do ministro com a esposa estampada em bíblias distribuídas em eventos do ministério da Educação. “Vergonha total! Ministro da educação em foto com a esposa em bíblia de pastor lobista do MEC. Tem que ser demitido para nunca mais voltar!”, escreveu Malafaia no Twitter na tarde desta segunda.