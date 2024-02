Reunião com Haddad, Padilha e deputados sobre pauta econômica é cancelada

A reunião que os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) teriam nesta terça-feira à tarde com líderes dos partidos da base do governo Lula na Câmara foi cancelada. O objetivo era discutir as prioridades da pauta econômica do Executivo no Congresso neste primeiro semestre, principalmente a medida provisória da reoneração da folha.

Em curta entrevista a jornalistas na portaria do Ministério da Fazenda, Haddad afirmou que o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), entrou em contato com sua chefia de gabinete e pediu para transferir a reunião para outro dia.

Questionado sobre o discurso de Arthur Lira na abertura do ano legislativo, na segunda, e se haveria relação entre o pronunciamento e o cancelamento da reunião com deputados, Haddad foi sucinto. “Está tudo bem. Vai dar tudo certo”, limitou-se a dizer.