Republicanos não participará de federação nas eleições deste ano

A executiva nacional do Republicanos divulgou há pouco que não fará parte de federações partidárias nas eleições deste ano. Desde o final do ano passado que membros do partido conversavam sobre a possibilidade com o PL, o PP e o PTB.

Segundo o Republicanos, que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, o tema da formação da federação foi debatido no fim do ano passado pelos presidentes estaduais que foram majoritariamente contra a união com outras legendas pelos próximos quatro anos.

“O partido está trabalhando de forma intensa para apresentar um excelente número de candidatos e candidatas com o objetivo claro de ampliar a força republicana no Senado, Câmara dos Deputados e assembleias estaduais”, diz nota assinada pelo presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira.

Segundo o Radar apurou, apesar de estar atualmente na base de Jair Bolsonaro, o partido ainda não definiu sobre apoio ao projeto de reeleição do presidente.