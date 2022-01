Renan classifica nota antivacina da Saúde como homicídio doloso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Relator da CPI da Pandemia, o senador Renan Calheiros classificou como homicídio doloso a nota técnica do Ministério da Saúde que aponta que as vacinas não têm efetividade demonstrada contra a Covid-19 e a hidroxicloroquina, sim. O documento foi assinado por Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde da pasta.

“Hélio Angotti é delinquente conhecido da CPI. Foi indiciado e o país aguarda as providências das instituições. Assinada por Angotti, a nota não tem outra qualificação possível: é homicídio doloso”, escreveu Calheiros.

O secretário foi um dos indiciados no relatório final da comissão, em outubro, pelos crimes de epidemia com resultado morte e incitação ao crime, ambos do Código Penal.