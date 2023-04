Renan Calheiros já atua para ser relator da CPMI dos atos golpistas

Desde fevereiro, Renan Calheiros defende que o governo apoiasse uma CPI, apenas no Senado, para apurar os atentados de 8 de janeiro — com foco em Jair Bolsonaro, claro. O senador alagoano chegou a publicar um artigo na época, mas foi ignorado pelo governo Lula.

Agora que a CPMI deve ser instalada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, reunindo deputados e senadores, o emedebista quer participar e não descarta as chances de ser o relator, por integrar o bloco majoritário do Senado.

Antes com o discurso que se sabe como uma Comissão Parlamentar começa, mas nunca como termina, os petistas preferiram se resguardar e evitar ao máximo dar palco à oposição no Congresso. Com as imagens vazadas que culminou na demissão do primeiro ministro do terceiro mandato de Lula, o cenário mudou.

A expectativa do senador é que a Comissão Mista seja presidida por um deputado e Renan tem argumentos, portanto, reivindicar a relatoria.