Relatório do CNJ sobre a Lava-Jato “será uma bomba”, diz investigador

Nas palavras de um investigador, o relatório final do CNJ sobre irregularidades na Lava-Jato de Curitiba “será uma bomba” contra a turma de Sergio Moro.

A investigação está próxima do fim e deve apontar irregularidades em diferentes frentes de atuação da Lava-Jato.

No ano passado, o CNJ divulgou uma prévia do pente-fino na 13ª Vara Federal de Curitiba que apontou “gestão caótica no controle de valores oriundos de acordos de colaboração e de leniência firmados com o Ministério Público Federal e homologados pelo juízo da vara federal de Curitiba”.

“Informações obtidas indicam falta do dever de cautela, de transparência, de imparcialidade e de prudência de magistrados que atuaram na Operação Lava-Jato, promovendo o repasse de valores depositados judicialmente e bens apreendidos à Petrobras e outras empresas, antes de sentença com trânsito em julgado, que retornariam no interesse de entes privados”, registrou o documento.