Relatório da PF que aponta crime de Bolsonaro ofusca live de Moro

Seguindo o estilo de Jair Bolsonaro, que costuma anunciar lives de modo a atrair o distinto público para suas falas, Sergio Moro preparou uma transmissão para logo mais nas redes.

O ex-juiz pretende divulgar seus rendimentos na consultoria Alvarez & Marsal, colocados sob suspeita pelo TCU.

A revelação do relatório da PF com pesadas acusações contra Bolsonaro, no entanto, já divide a atenção das redes com o assunto relacionado ao ex-juiz.

O Radar mostrou nesta quinta que o dinheiro recebido por Moro era inferior a 5 milhões de reais. Há pouco, Lauro Jardim, no Globo, divulgou que a grana ficou em cerca de 3,5 milhões de reais.

Moro ainda vai falar, mas o assunto já perdeu força.