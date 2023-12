Relator diz que agronegócio comete equívoco sobre PL do mercado de carbono

Relator na Câmara do projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil, o deputado federal Aliel Machado (PV-PR) afirmou nesta sexta que o agronegócio “comete um equívoco” ao ficar de fora. Ele falou sobre o PL durante um painel no estande da CNI na COP28, em Dubai.

Aprovado pelo Senado em outubro, o texto que cria Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa retirou da regulação as atividades primárias da agricultura e pecuária, em um acordo na Comissão de Meio Ambiente da Casa.

O debate sobre o projeto contou com a participação da ex-ministra de Meio Ambiente do Brasil Izabella Teixeira, do advogado Ludovino Lopes, especialista em mudanças climáticas, serviços ambientais e finanças sustentáveis, e do head de sustentabilidade da B3, Cesar Sanches.

A CNI defende a regulamentação do mercado de carbono e estima que a medida tem potencial para aumentar o PIB em 5%, com um ganho de 128 bilhões de dólares.