Record lançará livro póstumo de Albert Camus

A Record lançará em setembro “O Primeiro Homem”, obra póstuma de Albert Camus que está atualmente fora de catálogo no Brasil.

O escritor franco-argelino morreu em 4 de janeiro de 1960, vítima de um acidente de carro na França.

Dentro da valise que ele levava no momento de sua morte estavam os manuscritos de “O Primeiro Homem”, um romance autobiográfico que seria publicado pela filha do escritor cerca de trinta anos mais tarde, em 1994.

Na próxima quarta-feira, farão 80 anos do lançamento do livro “O Estrangeiro”, a obra mais conhecida de Camus. A Record, que tem o direito de edição do título no país, irá reposicionar nas livrarias uma reedição lançada no ano passado.