Record lança livro com relato dos últimos dias de García Márquez

A editora Record lançará no dia 2 de maio o livro Gabo & Mercedes: uma despedida, que conta os últimos dias de Gabriel García Márquez. Escrito por Rodrigo García, filho mais velho do escritor com Mercedes Barcha, o livro trará um relato íntimo e revelador do fim da vida do gênio de literatura mundial ao lado de sua esposa e musa inspiradora por mais de cinquenta anos de casamento.

A edição brasileira trará tradução e orelha de Eric Nepomuceno, amigo pessoal de García Márquez e tradutor de várias de suas obras para o português. Em abril deste ano completam-se oito anos da morte do escritor colombiano.

Segundo seu filho relata no livro, em 2014, quando Márquez pegou um resfriado, já com certa idade e saúde debilitada, sua mulher Mercedes disse: “Desta, a gente não sai”. A partir daí, Rodrigo passou a registrar em palavras alguns detalhes daqueles dias. Sua mãe morreria seis anos depois de seu pai.

O filho transforma o ícone do realismo fantástico latino americano em protagonista da obra, que trará ainda um encarte com 24 fotos do acervo pessoal da família, com imagens de momentos históricos como o dia do casamento do casal Gabriel e Mercedes.

Este ano também completam-se 40 anos que García Márquez recebeu o prêmio Nobel de Literatura por sua obra. O autor tem quase 3 milhões de livros vendidos no Brasil.