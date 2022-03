Ratinho Júnior seria reeleito no 1º turno, diz pesquisa no Paraná

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), aparece com 50,1% das intenções na pesquisa da empresa paranaense Radar Inteligência divulgada nesta quinta-feira. Com esse resultado, ele seria reeleito em primeiro turno.

O levantamento traz o ex-governador e ex-senador Roberto Requião (sem partido) em segundo lugar, com 19,8% das intenções de voto, seguido de Cesar Silvestre Filho (PSDB), com 3,0%. Outros 11,3% votariam em branco ou nulo e 15,8% não souberam ou não opinaram.

O levantamento foi o primeiro registrado no TSE a ser feito no Estado em 2022. O instituto, que realizou a pesquisa por conta própria, entrevistou 1.350 pessoas desde o dia 25 de fevereiro. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%.

A pesquisa também fez duas simulações de segundo turno, ambas vencidas com folga por Ratinho Júnior.

Veja os resultados abaixo:

Ratinho Júnior – 54,9%

Roberto Requião – 22,2%

Nulo/Branco – 13,3%

Não sabe/Não opinou – 9,6%

Ratinho Júnior – 60,0%

Cesar Silvestre Filho – 5,6%

Nulo/Branco – 19,3%

Não sabe/Não opinou – 15,1%