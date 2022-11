Raí, Ana Moser e mais ex-atletas vão compor grupo do esporte na transição

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou há pouco os integrantes do grupo técnico que vai se dedicar ao esporte na transição para o governo Lula. Dentre os nove membros, há ex-atletas como o ex-jogador de futebol Raí (irmão de Sócrates) — que fez o “L” de Lula durante a premiação Bola de Ouro, no mês passado —, e as ex-jogadoras de vôlei Ana Moser e Isabel Salgado.

A equipe também será composta por quadros do PT como o ex-ministro e atual prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva, e o ex-vereador de São Bernardo do Campo (SP) José Luiz Ferrarezi.

Veja os nove integrantes do Grupo Técnico do Esporte:

– Raí Souza Vieira de Oliveira, campeão brasileiro e panamericano de futebol

– Ana Moser, ex-jogadora de vôlei, primeira medalhista olímpica brasileira

– Isabel Salgado, pioneira no vôlei de praia

– Edinho Silva, prefeito de Araraquara e ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social

– José Luiz Ferrarezi, ex-vereador de São Bernardo do Campo (PT-SP) e gestor na área de esportes

– Marta Sobral, ex-jogadora de basquete

– Mizael Conrado, advogado, presidente do Comitê Paraolímpico e bicampeão paraolímpico do futebol de cegos

– Nádia Campeão, ex-vice-prefeita de São Paulo

– Verônica Hipólito, atleta paraolímpica