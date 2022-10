Em premiação internacional, Raí volta a manifestar apoio a Lula

O ídolo do São Paulo e tetracampeão do mundo pela Seleção Brasileira, Raí voltou a manifestar seu apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a premiação da Bola de Ouro, em Paris, na França, o atleta fez o “L” usado na campanha do petista antes de anunciar o senegalês Sadio Mané como vencedor do Prêmio Sócrates, oferecido em homenagem aos jogadores que se dedicam a projetos sociais.

“Sócrates representa ideais para um mundo mais justo, que valoriza a democracia e criam um mundo mais justo. O futebol é importante para isso. Este símbolo será eterno. Para isso, podemos pensar sobre a decisão importante que teremos em nosso país nos próximos dias. Nós sabemos de que lado ele estaria”, afirmou Raí, antes de fazer o “L” com os dedos.

Ainda durante o primeiro turno Raí gravou um vídeo em que manifestava seu apoio ao ex-presidente Lula. Na gravação, justificava seu voto afirmando ser “anti-racista e anti-fascista, porque respeito as mulheres, respeito as diferenças e quero um país mais justo”, disse.