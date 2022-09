Quinteto de metais homenageia compositor negro da época imperial

O Museu do Café, em Santos, recebe nesta quinta um show em homenagem a Henrique Alves de Mesquita, compositor negro do Brasil Império. O músico é conhecido por ser um dos protegidos do imperador Dom Pedro I.

Os responsáveis por tocar as composições de Mesquita são o grupo Art Metal Quinteto. A música da banda é formada apenas por instrumentos de sopro: trompetes, trompa, trombone e tuba.

A apresentação encerra a programação do bicentenário da Independência dos Amigos da Arte. Em São Paulo, as celebrações organizadas pela associação já levaram 200 mil pessoas ao parque que abriga o Museu do Ipiranga.