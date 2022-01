Quem vai liderar o PT na Câmara no ano da ‘grande batalha’ de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) vai liderar a bancada do PT na Câmara neste ano. Ele sucede o gaúcho Bohn Gass no cargo e terá a missão de conduzir a oposição na Casa durante “a grande batalha” do petismo pela volta ao Planalto, como costuma lembrar Lula.

Lopes está em seu quinto mandato consecutivo na Câmara. Aos 48 anos de idade, é o parlamentar mais jovem a assumir o posto de líder do partido.