‘Quem rejeita Datena são os bolsonaristas radicais’, diz Marcos Pereira

O presidente do Republicanos Marcos Pereira foi às redes nesta segunda-feira para garantir que não há resistências dentro do partido em relação ao nome de Datena (PSC) ao Senado — e mandou um recado à ala “bolsonarista raiz” da base de apoio do governo.

“Diferente do que se lê em alguns jornais, não é verdade que ‘lideranças do Republicanos’ torcem o nariz à pré-candidatura de Datena ao Senado. Lembro que fui eu quem tirou o apresentador do lado do atual governador [de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB]. Quem rejeita Datena são os bolsonaristas mais radicais, não nós”, declarou o cacique.

Com a oficialização do nome de Tarcísio de Freitas para a disputa ao Palácio dos Bandeirantes pelo Republicanos, o partido tem apoiado que Datena saia como candidato ao Senado na chapa do ex-ministro — movimento endossado recentemente por Jair Bolsonaro.

Datena, no entanto, estaria se irritando com o “fogo amigo” do qual é alvo dentro da legenda — inclusive com sinalizações de que haveria um plano B de lançar Paulo Skaf ao Senado caso ele próprio desistisse da disputa.

