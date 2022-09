Quem perdeu a linha e mais perdeu no debate foi Lula, diz Malafaia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O pastor Silas Malafaia disse acreditar que Lula saiu como o grande perdedor do debate ocorrido na noite desta quinta. O apoiador de Jair Bolsonaro (PL) diz que a estratégia de atacar o petista por meio de Padre Kelmon (PTB) funcionou.

“Primeiro lugar que a sensação foi o Padre. Em segundo lugar, é que o Padre disse verdades para Lula. O Padre não mentiu, que conversa de laranja? O Padre disse: você é um descondenado, você é mentiroso, você é o maior corrupto da história do Brasil. E do que Lula chama o Padre? De impostor.”, afirma Malafaia.

Na avaliação do líder evangélico, o candidato do PTB desconcertou Lula (PT) e o petista perdeu a compostura. Diferente do debate da Band, na opinião de Silas Malafaia, Bolsonaro não se deixou provocar, enquanto Lula demonstrou irritação.

“Um candidato chamando um Padre de impostor. Bolsonaro tava tranquilo e quem perdeu a linha foi Lula. Quem mais perdeu nesse debate é Lula.”.