Quem estará com Bolsonaro no passeio de moto pelo Rio no fim do mês

Jair Bolsonaro fará mais um passeio de moto pelo Rio de Janeiro no próximo dia 22, como se o país não vivesse o drama da inflação que penaliza os mais pobres e o presidente não tivesse mais o que fazer. Será a segunda “motociata” na capital fluminense. A primeira ocorreu em maio do ano passado.

Como no ano passado, o governador Cláudio Castro (PL) recepcionará o grupo na Barra da Tijuca, no início do trajeto, mas não acompanhará o ato que seguirá até o Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo, zona sul.

É previsto um discurso de Boslonaro num carro de som posicionado no fim do percurso. Entre as presenças esperadas está a do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Ele tem dito a aliados que já perdeu 12 quilos numa preparação de sua imagem para se candidatar a deputado federal pelo Rio.

O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) disse ao Radar que “provavelmente” participará do ato. A coluna apurou ainda que o deputado Anderson Moraes (PL), que se descreve como cristão e armamentista, estará presente, assim como Carlos Jordy e Hélio Bolsonaro.

O evento é organizado pelo amigo de Bolsonaro Waldir Ferraz.