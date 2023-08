‘Quem anda armado é um covarde’, diz Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula fez duras críticas nesta segunda, durante sua live semanal, a quem quer comprar arma e “anda armado”. Ele falava que a política nos últimos tempos transformou até as famílias em um “espaço de guerra” e questionou “que estupidez é essa”, para na sequência fazer uma menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sem citá-lo nominalmente.

“Que estupidez é essa? O Brasil não era assim. Depois que apareceu alguém querendo armar o povo brasileiro… Quem é que quer comprar arma? É o crime organizado e algumas pessoas que não querem fazer bem pra ninguém. Eu não quero ter arma dentro de casa pra fazer bem, se eu tiver arma em casa é pra me livrar de alguém. E tem gente que gosta, sai armado, mostrando que é poderoso. Não. Não é verdade. Você é um covarde. Quem anda armado é um covarde. Tem medo. Se você não tiver medo e você for do bem, você não tem que andar armado. Se alguém lhe ofender, não precisa… quando um cachorro late pra gente, a gente não late pro cachorro. Então é preciso apenas a gente reaprender a viver democraticamente de forma feliz, alegre”, declarou o petista.

Ele então disse que não quer saber o time, a igreja, o pastor o padre do “cara” e que isso é “problema da pessoa”, e sim que tem que respeitar ele, mesmo pensando diferente.

“É assim que tem que ser no Congresso Nacional, entre os partidos políticos, na sociedade como um todo. Ou seja, nós não podemos utilizar os meios de comunicação pra transmitir ódio. Eu tô falando aqui com um grupo de pessoas, eu só posso pedir pra vocês: quanto mais paz, mais paz a gente tem dentro de casa. É isso que é importante. Porque essa violência na rua muitas vezes ela reflete dentro de casa. Tem aumentado muito a violência contra as mulheres, muito, e dentro de casa”, comentou.

Na tarde desta segunda, Lula vai viajar a Assunção, para participar da posse do novo presidente do Paraguai, Santiago Peña, nesta terça. À noite, já na capital paraguaia, ele terá um encontro privado com o ex-presidente Fernando Lugo, que sofreu um impeachment em 2012.

Continua após a publicidade

Siga