Queiroz faz campanha com foto de Bolsonaro e slogan ‘Lealdade de verdade’

Agora candidato a deputado estadual no Rio, pelo PTB de Roberto Jefferson, Fabrício Queiroz adotou o slogan “Lealdade de verdade” no seu material de campanha, que traz a imagem do presidente Jair Bolsonaro, seu amigo há mais de 30 anos. Para bom entendedor, um slogan basta.

O ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Alerj foi preso em junho de 2020 durante as investigações do caso das rachadinhas no gabinete do então deputado estadual, em uma casa do advogado Frederick Wassef, que representa o clã Bolsonaro.

Queiroz decidiu testar sua popularidade nas urnas após o caso do desvio de verbas voltar à estaca zero – a Justiça entendeu no ano passado que as principais provas do inquérito haviam sido obtidas de forma irregular.