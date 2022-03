Quatro anos depois de prisão na Lava Jato, Lula vai voltar a Curitiba

Quase quatro anos após ter sido preso na Operação Lava Jato, o ex-presidente Lula (PT) vai voltar a Curitiba — dessa vez, para assinar a ficha de filiação do ex-governador do Paraná Roberto Requião ao partido.

A cerimônia de ingresso está marcada para o próximo dia 18 e deverá reunir demais dirigentes da sigla. O movimento sela o objetivo de lançar Requião à disputa ao governo do Paraná pela federação entre PT, PCdoB e PV.

Requião deixou o MDB no ano passado, após sinalização de que o partido teceria possível aliança com o atual governador, Ratinho Junior (PSD) — que, por sua vez, mira em aliados de Sergio Moro e Bolsonaro no estado.



Pesquisa da Radar Inteligência divulgada na última semana apontou que Ratinho seria reeleito no primeiro turno caso as eleições ocorressem hoje: ele tem 50,1% das intenções de voto contra 19,8% de Requião.