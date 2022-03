Quase metade dos bancários da Caixa acredita ter pego Covid no trabalho

A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal realizou uma pesquisa com empregados do banco e identificou que quase metade (41%) dos entrevistados que contraíram a Covid-19 acredita que se contaminou no ambiente de trabalho.

O levantamento foi realizado entre os últimos dias 19 de novembro e 10 de dezembro. Mais de 3.000 funcionários participaram do estudo. Dentre eles, 36% responderam que tiveram a doença (609 contaminações) e 15% deste grupo disseram não ter se afastado do trabalho quando estavam doentes.

No ano passado, “Dossiê Covid”, realizado pelas universidades de São Paulo (USP), Estadual Paulista (Unesp) e Federal do Pará (UFPA) — com a participação de bancários da Caixa Econômica apontou que o distanciamento social não era respeitado em 85% de agências da estatal e “sempre ou quase sempre” faltava ventilação adequada em aproximadamente 80% das unidades do banco, como mostrou o Radar.

“Nestes dois anos de pandemia, mesmo com todos os riscos de contágio para os empregados e também para as famílias deles, os bancários da Caixa permaneceram na linha de frente do atendimento nas agências, inclusive em dezenas de sábados, para que o pagamento do auxílio emergencial e de outros benefícios sociais fosse garantido a mais da metade da população”, observa o presidente da Fenae, Sergio Takemoto.