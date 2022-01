Quanto o PDT pagou na estátua de bronze de Brizola em tamanho real

O PDT irá instalar em frente a sua sede em Brasília uma escultura em bronze em tamanho real de Leonel Brizola em razão do centenário de nascimento do político gaúcho fundador do partido e um dos pioneiros do trabalhismo no Brasil.

A inauguração estava prevista para sábado como parte também dos eventos que vão marcar o lançamento oficial da pré-candidatura de Ciro Gomes ao Palácio do Planalto. O avanço dos contágios da Covid-19, contudo, obrigou o partido a voltar atrás e transformar o evento de campanha da sexta em online e a postergar a instalação do monumento de sábado para uma data ainda sem definição por ora.

O cacique do PDT Carlos Lupi contou ao Radar que a estátua em bronze de Brizola, de autoria do escultor Roberto Pedrosa, custou 90.000 reais ao partido, que é bancado em parte, como se sabe, com recursos públicos do fundo partidário.