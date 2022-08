Quando o Senado votará PL que obriga planos de saúde a ampliar tratamentos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou para o próximo dia 29 a votação do projeto de lei que estabelece hipóteses de cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A matéria foi aprovada na semana passada pela Câmara dos deputados.

Antes de entrar na pauta no plenário do Senado, o PL será tema de uma sessão de debates temáticos, no dia 23. O relator do projeto será o senador Romário (PL-RJ).