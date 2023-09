Quadra da Mangueira reabre com disputa de sambas em homenagem à Alcione

A quadra da Estação Primeira de Mangueira será reaberta neste sábado com a apresentação das 24 músicas que vão participar das eliminatórias para o samba-enredo do próximo Carnaval, que irá homenagear a sambista Alcione.

Todos os sábados composições são eliminadas e outras seguem na disputa para o final de semana seguinte. O grande vencedor será escolhido em 7 de outubro.

Na reabertura da quadra, além de entregar o local após um processo de conservação, a escola de samba vai lançar itens para venda, em homenagem à Marrom. O tradicional Brownie do Luiz será vendido em latas destacadas com a cantora e as cores verde e rosa. A ação é uma forma de divulgar o samba-enredo que vai à avenida no Carnaval de 2024.

