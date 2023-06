PT e PCdoB brigam, mas ex-diretor nos anos Bolsonaro ganha cargo na Finep

Na refrega entre PT e PCdoB pelo alto escalão da Finep, quem saiu ganhando foi André Luz de Godoy, que ocupou os cargos de diretor de Administração e vice-presidente da agência no governo Bolsonaro e agora foi nomeado gerente de comunicação da financiadora de ciência, tecnologia e inovação com orçamento de 10 bilhões de reais.

Godoy foi indicado por Celso Pansera, ex-ministro do governo Dilma e ex-deputado federal do MDB. Em março, Pansera assumiu a presidência da Finep com as bênçãos de Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, que o levou para o partido.

Nos corredores da sede, na Praia do Flamengo, orla do Rio, o clima é de guerra fria entre a presidência e os quatro diretores da Finep indicados pelo PCdoB da ministra Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação).

Enquanto a esquerda não se entende, André Godoy garantiu salário de pelo menos 25 mil reais, fora gratificações.