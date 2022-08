PT aciona Feliciano na Justiça para pastor provar que Lula fechará igrejas

O PT acionou o deputado Marco Feliciano (PL-SP) na Justiça do DF e Territórios para que o pastor prove as acusações que vem fazendo sobre os riscos de perseguição religiosa em um eventual governo de Lula na presidência. Em vídeo publicado em suas redes sociais nesta quarta, Feliciano diz, entre outras coisas, que um governo petista poderia fechar igrejas evangélicas.

Os advogados do PT entraram com representação contra Feliciano na 10ª Vara Cível de Brasília pedindo que o deputado apresente provas de ao menos cinco ilações que o pastor tem veiculado. Além da questão do fechamento de igrejas, o partido pede que o parlamentar indique de onde tirou que, com a possível volta de Lula ao poder, seria o PT quem definiria o que seria pecado ou não pelas igrejas no país.

O terceiro questionamento é sobre o famigerado “kit gay”, como os evangélicos chamam uma cartilha sobre educação sexual que nem chegou a ser distribuída no governo de Dilma Rousseff. “O senhor possui algum documento ou prova que invalide que o Partido dos Trabalhadores jamais distribuiu ou pretende distribuir o que se passou a chamar de ‘kits gays’ no colégio e, conforme demonstrado, já foi objeto de verificação por agências de notícias?”, questiona o PT, que pede qualquer indicação de que o partido tenha promovido algum ato de “erotização infantil”.

Por fim, a legenda pede explicações sobre uma ilação de que o PT obrigaria pastores a realizarem casamentos contra as suas vontades. Feliciano tentou capitalizar o fato junto a sua base de apoio. Ele disse que a representação significa que “a perseguição do PT aos crentes já começou”.