PSOL pede cassação da senadora Damares Alves por descaso com ianomâmis

A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados protocolou nesta quinta o pedido de cassação da senadora Damares Alves (Republicanos – DF). A representação foi encaminhada ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado.

Segundo a petição, enquanto ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares utilizou a máquina pública para promover uma política “etnocida e racista” contra os povos originários, em especial os ianomâmis.

“Em vez de promover uma ação articulada em defesa da vida, agiu com descaso e ausência de medidas em proteção aos povos indígenas, impõe-se a abertura do processo disciplinar e, ao fim do processo, a cassação de seu mandato”, diz o documento protocolado pelo partido.

A denúncia também fala que a ministra perpetuou, junto ao ex-presidente da Funai, Marcelo Xavier, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma “política de morte”, que pode ser comprovada por meio de fotografias anexadas no documento.

Além da cassação do mandato da senadora, a solicitação, assinada pelo presidente do Psol e os deputados da legenda, também quer o testemunho de Jair Bolsonaro, o ex-ministro do Meio Ambiente e deputado Ricardo Salles (PL – SP), o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello (PL – RJ) e o responsável pela Funai no governo anterior, Marcelo Xavier.