PSDB prorroga novamente presidência de Bruno Araújo e dirigentes regionais

A direção nacional do PSDB decidiu, nesta segunda-feira, prorrogar por mais um ano o mandato do presidente do partido, Bruno Araújo, até 31 de maio de 2023. A decisão vale para todos os membros, inclusive os dos diretórios estaduais.

Eleito em 2019 para comandar a sigla, o ex-deputado federal por Pernambuco teria, inicialmente, um mandato de dois anos. Devido à pandemia, a permanência foi renovada até maio de 2022 e, agora, ampliada novamente.

A continuidade de Araújo à frente da legenda já era esperada por tucanos, que aconselharam o governador de São Paulo João Doria a evitar a disputa da presidência do PSDB — mandatários temiam novo cenário de turbulências, após a guerra interna que marcou as prévias do partido.

Como tentativa, inclusive, de unificar a legenda, Bruno Araújo assumiu em janeiro a coordenação de campanha de Doria à presidência. O presidente do partido é visto como figura capaz de dialogar com diferentes alas do partido, entre eles o deputado Aécio Neves, rival feroz de Doria.