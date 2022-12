PSD expulsa suspeito de planejar atentado em Brasília

Suspeito de ser um dos responsáveis pela tentativa de atentado no sábado de Natal, Alan Diego Rodrigues dos Santos foi expulso nesta terça do PSD do Mato Grosso. A decisão foi comunicada pelo senador Carlos Fávaro, principal cotado a assumir o Ministério da Agricultura do novo governo Lula.

“Os fatos imputados a ele, conforme veiculado pela imprensa, são graves e inaceitáveis, se constituem crimes e precisam ser punidos com o rigor da lei”, explicou o senador. Em nota, Fávaro afirmou que a medida respeitou o estatuto do partido e segue os trâmites legais. O parlamentar também rechaçou atos contra a democracia.

“Manifestações antidemocráticas precisam ser rechaçadas e que as pratica comete crimes tipificados na legislação. O Partido Social Democrático é um instrumento para a realização do processo político fiel ao princípio democrático e ao regime republicano, jamais aceitando ou relevando manifestações que atentem contra o Estado Democrático de Direito”, seguiu Fávaro.

Alan foi citado em depoimento do bolsonarista George Washington Sousa, que admitiu o plano de bombardear pontos da capital federal com o objetivo de instaurar o caos que justificasse um estado de sítio. Para Sousa, o caos exigiria uma reposta das Forças Armadas, que tomariam o poder em uma intervenção militar.

Na confissão perante à Polícia Civil, George Washington afirmou que foi levado por Alan para averiguar a possibilidade de implantar uma bomba que comprometesse o abastecimento de energia elétrica em Brasília. De acordo com a oitiva, Alan participou do acampamento em frente ao Quartel General, onde apoiadores de Jair Bolsonaro protestam contra o resultado das eleições. Ele foi candidato a vereador pelo PSD na cidade de Comodoro (MT).