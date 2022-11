PSD de Kassab aceita integrar transição de Lula após convite de Gleisi

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, anunciou no início da tarde desta terça que o PSD aceitou integrar o governo de transição de Lula. A deputada federal se reuniu com o presidente do partido, Gilberto Kassab, para fazer o convite e classificou a conversa como “ótima”.

Segundo Gleisi, o deputado federal Antônio Brito (PSD-BA) foi indicado para compor o Conselho Político do presidente eleito.

“Mais tarde o PSD indicará os membros que integrarão o governo de transição”, anunciou a chefe do PT, pelas redes sociais.

Mais cedo, Gleisi se encontrou com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, para fazer o mesmo convite. A senadora e ex-presidenciável do partido, Simone Tebet, já foi anunciada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin como uma das coordenadoras da equipe de transição, comandada por ele.

Com a adição de PSD e MDB, a base de Lula passa a contar com 13 partidos, já que a coligação original era composta por PT, PSB, PCdoB, PV, Solidariedade, PSOL, Rede, Agir, Avante, Pros e o petista ganhou o apoio do PDT desde o início do segundo turno.