Projetos de desenvolvimento sustentável são premiados nesta terça

Os vencedores do 9º Prêmio ABDE-BID serão conhecidos nesta terça-feira. Em cerimônia no auditório do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, em Brasília, os presidentes da Associação Brasileira de Desenvolvimento, Celso Pansera, e do Ipea, Luciana Servo, entregam os prêmios a partir das 14h.

Os prêmios foram divididos em três categorias: “Financiamento ao desenvolvimento sustentável, inclusivo e inovativo”, “Micro, Pequenas e Médias Empresas na agenda sustentável” e “Sistema OCB: Desenvolvimento e Cooperativismo de Crédito”. Os primeiros colocados ganharam 8.000 reais e, os segundos, 4.000 reais. Os artigos serão publicados em um livro.

Além da condecoração e o certificado, os vencedores poderão apresentar seus trabalhos na cerimônia que vai contar com representantes do BID, da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e do Ministério da Fazenda.

Confira os vencedores:

Financiamento ao desenvolvimento sustentável, inclusivo e inovativo

1º lugar | “Potencial da Bioeconomia para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia e o papel das Instituições Financeiras de Desenvolvimento” (Leonardo de Moura Perdigão Pamplona)

2º lugar | “Instituições e financiamento para pesquisa: avanços e desafios para as energias renováveis no Brasil” (José Ricardo de Santana)

Moderador: Camila Gramkow (Cepal)

Comentários: Ricardo Bacelette (Ipea)

Micro, Pequenas e Médias Empresas na agenda sustentável

1º lugar | “A pandemia da Covid-19 e o crédito às micro, pequenas e médias empresas no Brasil” (Norberto Montani Martins)

2° lugar | “Sol, Sombra, Terra, Trabalho e Renda: o caso do Arranjo Produtivo Local de café sombreado da região do Maciço de Baturité, Estado do Ceará” (Francisco Laercio Pereira Braga)

Moderador: Representante do BID

Comentários: Mauro Oddo (Ipea)

Sistema OCB: Desenvolvimento e Cooperativismo de Crédito

1º lugar | “Novos modelos de moedas locais e o papel das cooperativas de crédito para o seu desenvolvimento: O caso do município de Mato Verde” (Andressa Guimarães Torquato Fernandes)

2º lugar | “A cooperação entre os sistemas de garantia de crédito e o sistema cooperativista de crédito e o impacto no desenvolvimento regional” (Marcelo de Lima)

Moderadora: Kesia Braga (ABDE)

Comentador: Gilson Bittencourt (Ministério da Fazenda)

