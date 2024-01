Projeto Rondon realiza operação em 24 cidades de Minas Gerais e Sergipe

Coordenado pelo Ministério da Defesa, o Projeto Rondon vai realizar uma operação em 24 municípios de Minas Gerais e Sergipe, a partir de 12 e 18 de janeiro, respectivamente. Até o mês que vem, professores e estudantes universitários que são chamados de “rondonistas” utilizarão suas habilidades em diferentes áreas do conhecimento para levar bem-estar e qualidade de vida a comunidades vulneráveis dos estados.

Os cerca de 300 participantes vão oferecer oficinas sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas, prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e à gravidez na adolescência, além de palestras sobre plantio e aproveitamento integral de alimentos.

Criado em 1967 com o objetivo de desenvolver e fortalecer a cidadania em estudantes universitários, o projeto é uma parceria do governo federal com estados, municípios e instituições de ensino superior. As Forças Armadas prestam apoio logístico às ações do programa.

Ao longo do ano passado, 1.000 universitários tornaram-se rondonistas e puderam atender 120.000 pessoas em cinco estados: Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rondônia.