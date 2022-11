Projeto destina recursos de emendas para tratamento de câncer ocular

O projeto “Nossa Escolha”, de inciativa do deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), destinará 6 milhões de reais oriundos de emendas as quais o parlamentar tem direito no Orçamento da União para financiar oito projetos escolhidos por iniciativa popular em áreas como a Saúde, Educação e a Cultura.

A “Nossa Escolha” está em sua quarta edição. Nela, o público envia sugestões de projetos a serem contemplados com os recursos de emendas. A escolha das iniciativas que receberão os recursos se dá por votação no site da plataforma. Metade do recurso é obrigatoriamente destinado a projetos na área da saúde.

Nesta segunda, a “Nossa Escolha” divulgou as propostas vencedoras, que receberão recursos do Orçamento no ano que vem. A mais votada pretende financiar tratamento do câncer ocular pelo INCA. Também na área da Saúde, foi contemplado um projeto de melhora do acesso no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, no Rio, de exames ambulatoriais para diagnóstico e tratamento de câncer de endométrio.

Também foi aprovado um projeto para a modernização do parque de bibliotecas da UFRJ e um de incentivo à agricultura familiar. Veja todas as iniciativas vencedoras deste ano.