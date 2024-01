Projeto de inclusão social do Rio vai a festival de tecnologia no Texas

O DiversiGames, projeto de inclusão social que promove o acesso à cultura dos jogos eletrônicos e a tecnologia digital a crianças e jovens carentes no Rio, foi escolhido como iniciativa inclusiva brasileira para ser apresentado na edição deste ano do South by Southwest (SXSW 2024), o maior festival de inovação, tecnologia e criatividade do mundo, que acontece em Austin, no Texas (EUA).

O projeto foi selecionado pela proposta inovadora, abrangência e ação diferenciada com grupos minorizados como crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica, moradores de favelas ou de outras localidades, pessoas com deficiência (PcD), negros e representantes da comunidade LGBTQIAPN+.

O DiversiGames apresenta oficinas de letramento digital, com cursos sobre criação de conteúdo, desenvolvimento e programação de jogos e aulas sobre Minecraft, Fortnite, League of Legends, Valorant, entre outros, àqueles com pouco ou nenhum recurso para atuar no segmento gamer. Com dois centros de formação no Rio, com o total de 170 vagas para crianças, apresenta também aulas de inglês e reforço escolar, com metodologia e os espaços adaptados para PcD.