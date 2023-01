Projeto construirá salas de cinema no interior do RJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Cinco cidades do interior do Rio de Janeiro ganharão salas de cinema públicas este ano por meio do projeto CINE+.

A iniciativa, da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto BR, irá inaugurar nos próximos meses espaços em Paraty, Casimiro de Abreu, Guapimirim e Areal.

A obra mais adiantada é em Guapimirim, cuja previsão de entrega é para o dia 11 de fevereiro. O projeto conta com o patrocínio da Enel por meio da lei de incentivo à cultura do Estado.

A estimativa é que as salas exibam em média 1.500 sessões por ano. O programa promoverá ainda a capacitação no setor de exibição para 20 jovens locais de cada cidade. As salas também serão usadas para outras tipos de apresentações culturais.