Programa de governo de Felipe d’Avila abarca pautas da Lava-Jato

O programa de governo do candidato do Novo ao Palácio do Planalto, Felipe d’Avila, protocolado na Justiça Eleitoral, traz algumas das principais propostas da Lava-Jato para o combate à corrupção e ao crime organizado.

Dentre as iniciativas previstas estão o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância e a criação de mandato fixo de quatro anos para o diretor-geral da PF, intercalado com o mandato do presidente.

D’Avila também propõe a punição mais rigorosa para partidos com políticos envolvidos em crimes de corrupção e organização criminosa e o endurecimento da legislação penal para reduzir os mecanismos de progressão de pena, como o fim das saídas temporárias — aprovado nesta semana pela Câmara.

O candidato também prevê que as penas para crimes contra a administração pública sejam aumentadas, assim como o reforço das regras de prescrição para crimes de corrupção.