Produtores rurais querem mudanças no Plano Safra da Agricultura Familiar

Organizações de pequenos produtores rurais estão reunidos nesta quinta-feira em Carpina, no interior de Pernambuco, para elaborar uma proposta de alteração do Plano Safra da Agricultura Familiar. O grupo quer consolidar, até sexta-feira, um documento com demandas para reduzir juros no crédito rural, aumentar o preço base dos alimentos e ampliar a assistência técnica, que será entregue ao governo na próxima semana.

O plano foi lançado há um mês e, nas últimas semanas, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, participou de eventos regionais para lançar o programa. Pequenos produtores rurais celebraram a volta de um programa de fomento específico à Agricultura Familiar, mas criticam pontos fundamentais.

As entidades pedem menor taxa de juros nos financiamentos do Pronaf Mais Alimentos. A alíquota caiu de 5% para 4%, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura propõe 2%.

“Como tem a tendência de queda da taxa Selic nos próximos meses, a gente espera que no dia 1º isso melhore. Acho que nós temos argumentos para o governo fazer uma reformulação”.

Outra reivindicação é sobre a política de garantia de preços mínimos dos alimentos, definida pela Conab. Agricultores reclamam que a atualização do preço base do feijão em relação à safra anterior foi insuficiente e as compras públicas têm menos recursos do que o esperado. A demanda do Programa de Aquisição de Alimentos já ultrapassa 1 bilhão de reais, enquanto o órgão destina 250.000 reais.

