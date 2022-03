Produtora do maior camarote da Sapucaí comemora que festa vai enfim sair

Carol Sampaio, dona do Nosso Camarote, o maior do Sambódromo do Rio e queridinho das estrelas, teve que trabalhar dobrado para conseguir dar conta de todas as mudanças que envolveram o adiamento do Carnaval oficial da cidade de fevereiro para o feriado de Tiradentes, no fim de abril.

Artistas como Anitta, por exemplo, já tinham fechado contrato para se apresentarem em datas específicas no calendário anterior quando a notícia do adiamento da festa foi divulgada. No caso da cantora, agendas nos Estados Unidos poderiam comprometer a sua apresentação no Rio na nova data proposta.

Para conseguir manter o compromisso com o camarote, Anitta viajará ao festival Coachella na Califórnia em meados de abril, voltará ao Brasil para se apresentar na Marquês de Sapucaí no dia 30, e depois retorna aos EUA para o baile do MET Gala, em Nova York, que é em 7 de maio.

Conseguir que artistas reagendassem seus shows sem multas ou cancelamentos foi uma tarefa complexa, contou Carol Sampaio ao Radar. Mesmo assim, houve gastos a mais em decorrência das mudanças– o hotel onde as credenciais seriam distribuídas, por exemplo, não tinha data disponível quando o Camarote solicitou a remarcação. por causa do adiamento.

Sampaio, que já tinha investido cifra milionária para dobrar seu espaço no Sambódromo nesta ano, decidiu manter o evento mesmo com um lucro um terço menor do que se não houvesse adiamento e previsão de faturamento reduzida à metade. O motivo da manutenção, disse ela, foi atender a sua base fiel de clientes e mandar a mensagem de que confia no sucesso do Carnaval tardio proposto pela prefeitura e que o seu camarote continuará no Sambódromo do Rio por muitos anos ainda.

“O lucro será realmente reduzido, mas cancelar não seria uma opção para nós. Trabalhamos com muito amor pelo Carnaval e um compromisso firme com nossos clientes para entregarmos uma experiência que vai ser única no final das contas. Depois desses anos de pandemia, nossa produtora entendeu que fazer o evento era algo muito importante para o nosso negócio e a para o nosso público principalmente”, disse Sampaio.

Até o momento, foram vendidos 30% dos ingressos que dão direito à comida e bebida liberadas, uma vista privilegiada dos desfiles e transporte para ir e voltar do local da festa. O espaço terá lotação de 2.500 pessoas por dia.