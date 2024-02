Procurado por Boulos e Tabata, Avante fecha com Nunes para eleições em SP

O Avante vai apoiar a candidatura de Ricardo Nunes. O anúncio será às 19h30 na sede do partido em São Paulo.

Em outubro do ano passado, acompanhado do deputado Baleia Rossi, Nunes recebeu o presidente nacional do partido, Luis Tibé, na prefeitura e intensificou as conversas para uma aliança nas eleições deste ano.

Três semanas antes do encontro entre os emedebistas e Tibé, Guilherme Boulos havia dito, ao anunciar o apoio do PCdoB a sua candidatura, que também tentava uma aliança com o Avante.

Agora, o Avante se une ao PL, PP, Republicanos, PSD, que já apoiam o MDB nas eleições de São Paulo. Nunes ainda quer o apoio da federação PSDB e Cidadania, além do União Brasil, que ainda não definiu se lançará Kim Kataguiri como candidato.

Já a campanha de Boulos, apoiada pelo PT, PCdoB, PDT, PV e Rede, não deve costurar novas alianças partidárias até o pleito de outubro.

O PSB, de Tabata Amaral, também tentou contar com o Avante para uma possivel aliança. A campanha da deputada ainda nutre esperança de conquistar o apoio do PSDB.