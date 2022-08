Primeiro vídeo da campanha de Soraya tem jingle sertanejo

O primeiro vídeo da recém-lançada campanha de Soraya Thronicke ao Palácio do Planalto será divulgado nesta terça-feira, primeiro dia do período eleitoral. A peça, obtida pelo Radar, traz um jingle em ritmo de sertanejo sobre a senadora do Mato Grosso do Sul, candidata do União Brasil.

Veja o vídeo:

“Chegou a novidade, a força da verdade. Chegou pra resolver, ela pensa igual a você. Chega de briga e confusão, tá na hora da união. Chega de lero-lero, Soraya é a solução”, dizem os primeiros versos da música, enquanto aparecem imagens da presidenciável atuando no Senado e ainda nos tempos de PSL, com o número do antigo partido.

O jingle então reforça que “Soraya chegou” e que “Soraya é o nome dela, viu?” — algo necessário, diante do alto nível de desconhecimento da parlamentar de primeiro mandato, que sequer pontuou nas pesquisas eleitorais em que foi testada.

O vídeo usa diversas imagens aéreas de cidades brasileiras e fotos de arquivo de Soraya, que foi pega de surpresa no começo do mês ao assumir a candidatura presidencial de Luciano Bivar, chefe do União do Brasil.