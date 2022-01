Primeiro petista a rodar na Lava-Jato quer Lula lá em 2023

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Produtor de pitaias no interior do Paraná, André Vargas, o primeiro petista a cair na Lava-Jato por negócios com o doleiro Alberto Youssef, voltou ao debate político nacional.

Nas redes, distribui críticas a Jair Bolsonaro e, claro, a Sergio Moro. Ex-petista — ele se desfiliou para não ser expulso no início da Lava-Jato –, o ex-deputado deposita suas esperanças na volta de Lula ao Planalto.

“Feliz 2023”, escreveu ele ao postar uma foto da posse presidencial de Lula na Esplanada.