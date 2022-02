Primeira brasileira a ganhar ouro olímpico lança livro sobre suas vitórias

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Primeira brasileira a ganhar uma medalha de ouro olímpica, a ex-jogadora de vôlei de praia Sandra Pires compartilha no lançamento Do Alto do Pódio sua trajetória vitoriosa.

Ao lado do professor e palestrante Marcelo Teles Sattin, e com prefácio de Bernardinho, a ex-medalhista fala sobre motivação, alta performance, autoconhecimento e consistência para chegar ao topo.

Publicado pela da DVS Editora, o livro aborda os quatro princípios que compõem a motivação do ser humano: direção, intensidade, perseverança e motivo.

Estes caminhos são ilustrados com exercícios práticos e também trechos e fotografias de episódios que marcaram a carreira da jogadora até chegar ao lugar mais alto do pódio ao lado da parceira Jaqueline Silva.