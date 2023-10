Primeira aeronave da FAB pousa em Israel para repatriar brasileiros

Atualizado em 10 out 2023, 12h20 - Publicado em 10 out 2023, 10h10

A primeira aeronave da Força Aérea Brasileira pousou há pouco em Tel Aviv, Israel, para repatriar brasileiros que estão no país, em meio à guerra contra o movimento palestino do Hamas.

Com capacidade para transportar entre 210 e 230 passageiros (a depender do peso total), o KC-30 aterrissou na cidade israelense às 15h41, no horário local — 9h41 no horário de Brasília.

Segundo a Aeronáutica, responsável pela operação, a lista dos passageiros está sendo definida pelo Ministério das Relações Exteriores. Por isso, até o momento ainda não se sabe a quantidade de pessoas que retornarão ao Brasil nesta terça.

A previsão é que o avião decole por volta do meio-dia (horário de Brasília) rumo à Base Aérea de Brasília, onde deve chegar no início da madrugada desta quarta.

Desde o início do conflito, no último sábado, o Itamaraty recebeu mais de 2.300 pedidos de repatriação.

